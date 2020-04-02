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Водопад-радуга: редкое природное явление случайно попало на видео

02.04.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водопад-радуга: редкое природное явление случайно попало на видео

Фотограф Грег Харлоу случайно снял удивительное природное явление. В своем YouYube-канале он опубликовал видео.

На кадрах видно, как за счет преломления лучей солнца в тумане водопада, он стал переливаться всеми цветами радуги. Водопад Йосемити расположен в одноименном Национальном парке в Калифорнии. 


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Фотограф Грег Харлоу случайно снял удивительное природное явление. В своем YouYube-канале он опубликовал видео. На кадрах видно, как за счет преломления лучей солнца...
 
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