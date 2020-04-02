Путин о Союзном государстве: Россия и Беларусь упрочили двустороннее сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что двум странам за более чем два десятилетия удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы.

«За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», – отмечается в поздравлении.

Путин подчеркнул, что реализуются взаимовыгодные совместные проекты и осуществляется координация внешней и оборонной политики.

Также Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых вопросов.