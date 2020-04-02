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Путин о Союзном государстве: Россия и Беларусь упрочили двустороннее сотрудничество
02.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что двум странам за более чем два десятилетия удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы.
«За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», – отмечается в поздравлении.
Путин подчеркнул, что реализуются взаимовыгодные совместные проекты и осуществляется координация внешней и оборонной политики.
Также Путин выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых вопросов.
Напомним, ранее
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Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси.
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