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В Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на лестницу.
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Женщина не справилась с управлением и нажала на педаль газа в положении коробки передач R. Транспортное средство наехало на лестничный пролет, а затем на припаркованный Volkswagen.
Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на лестницу. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 1 апреля....
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