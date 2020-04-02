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В Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль

02.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на лестницу.    

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 1 апреля. 54-летняя водитель Volkswagen при заезде во двор на улице Кольцова предприняла попытку разминуться с въезжающим авто.    

В Минске Volkswagen наехал на лестничный пролёт и припаркованный автомобиль
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Женщина не справилась с управлением и нажала на педаль газа в положении коробки передач R. Транспортное средство наехало на лестничный пролет, а затем на припаркованный Volkswagen.    

Никто не пострадал.    

В конце марта на паркинге ТЦ в Минске автомобиль протаранил кирпичную стену и упал на эскалатор – здесь подробнее.    

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске водитель легкового автомобиля наехал на лестницу.     По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 1 апреля....
 
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