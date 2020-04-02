ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мал золотник, да дорог – выставка книг-миниатюр открывается в Минске

02.04.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Необычная книжная выставка «Клумак з кніжкамі пад пахай» открывается сегодня в государственном литературном музее Янки Купалы.

Все издания, представленные на выставке, – миниатюры. Коллекционеры считают, что такие книги – вершина печатного искусства. Издание требует ювелирной работы художников, верстальщиков и дизайнеров. Именно миниатюры считаются визитной карточкой полиграфического мастерства. При этом, у каждого экспоната – своя история. 

Галина Воронова, ученый секретарь государственного литературного музея Янки Купалы: «Это не просто статичные выставочные экземпляры. Эти книги читали, брали с собой в путешествия, это книги, которые сопровождали человека в самых разных жизненных ситуациях. И так как музей посвящен Янке Купале, мы представили и коллекцию миниатюрных изданий нашего знаменитого литератора». 

Кроме белорусской классики представлены самые разные жанры – от Священного писания и научной литературы до кулинарных сборников и сказок для детей. К слову, сегодня,  в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, мир отмечает Международный день детской книги. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычная книжная выставка «Клумак з кніжкамі пад пахай» открывается сегодня в государственном литературном музее Янки Купалы. Все издания, представленные на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин о Союзном государстве: Россия и Беларусь упрочили двустороннее сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика