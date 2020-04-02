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Мал золотник, да дорог – выставка книг-миниатюр открывается в Минске
Источник материала: ОНТ
Необычная книжная выставка «Клумак з кніжкамі пад пахай» открывается сегодня в государственном литературном музее Янки Купалы.
Все издания, представленные на выставке, – миниатюры. Коллекционеры считают, что такие книги – вершина печатного искусства. Издание требует ювелирной работы художников, верстальщиков и дизайнеров. Именно миниатюры считаются визитной карточкой полиграфического мастерства. При этом, у каждого экспоната – своя история.
Кроме белорусской классики представлены самые разные жанры – от Священного писания и научной литературы до кулинарных сборников и сказок для детей. К слову, сегодня, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, мир отмечает Международный день детской книги.
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Необычная книжная выставка «Клумак з кніжкамі пад пахай» открывается сегодня в государственном литературном музее Янки Купалы. Все издания, представленные на...
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