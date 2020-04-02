Мал золотник, да дорог – выставка книг-миниатюр открывается в Минске

Источник материала: ОНТ

Необычная книжная выставка «Клумак з кніжкамі пад пахай» открывается сегодня в государственном литературном музее Янки Купалы.

Все издания, представленные на выставке, – миниатюры. Коллекционеры считают, что такие книги – вершина печатного искусства. Издание требует ювелирной работы художников, верстальщиков и дизайнеров. Именно миниатюры считаются визитной карточкой полиграфического мастерства. При этом, у каждого экспоната – своя история.

Галина Воронова, ученый секретарь государственного литературного музея Янки Купалы: «Это не просто статичные выставочные экземпляры. Эти книги читали, брали с собой в путешествия, это книги, которые сопровождали человека в самых разных жизненных ситуациях. И так как музей посвящен Янке Купале, мы представили и коллекцию миниатюрных изданий нашего знаменитого литератора».

Кроме белорусской классики представлены самые разные жанры – от Священного писания и научной литературы до кулинарных сборников и сказок для детей. К слову, сегодня, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена, мир отмечает Международный день детской книги.





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