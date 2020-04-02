Источник материала: Новости Дзержинска

Онлайн-школа юного математика, организованная механико-математическим факультетом Белорусского государственного университета, приглашает учащихся 5–11 классов на обучение.

Занятия будут проводиться 1 раз в неделю и продолжатся до конца учебного года. Учебная программа онлайн-школы предполагает изучение теоретического материала, выполнение самостоятельных заданий и обсуждение вариантов решений математических задач посредством чатов и форумов.

Бесплатный доступ к регистрации уже открыт. Выбрать класс обучения и зарегистрироваться для участия можно здесь .



