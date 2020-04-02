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Онлайн школа юного математика

02.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Онлайн-школа юного математика, организованная механико-математическим факультетом Белорусского государственного университета, приглашает учащихся 5–11 классов на обучение.

Занятия будут проводиться 1 раз в неделю и продолжатся до конца учебного года. Учебная программа онлайн-школы предполагает изучение теоретического материала, выполнение самостоятельных заданий и обсуждение вариантов решений математических задач посредством чатов и форумов.

Бесплатный доступ к регистрации уже открыт. Выбрать класс обучения и зарегистрироваться для участия можно здесь.


 
 
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Онлайн-школа юного математика, организованная механико-математическим факультетом Белорусского государственного университета, приглашает...
 
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