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«Каждый имеет дневник, в котором отмечает утром температуру». Как следят за здоровьем социальных работников?

02.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость в студии программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

«Каждый имеет дневник, в котором отмечает утром температуру». Как следят за здоровьем социальных работников?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Каждый социальный работник имеет дневник, в котором отмечает утром температуру свою. И каждый работник – и социальный, и работники территориального центра – знает о том, что при малейших признаках ухудшения состояния здоровья он не должен выходить ни на работу, ни более того, общаться с пожилыми людьми.

И волонтеры, и наши социальные работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это тоже очень важно сегодня. И хочу сказать большое спасибо – и Минская городская организация Белорусского республиканского союза молодежи приобрела средства индивидуальной защиты за собственные деньги, и Красный Крест закупает средства дезинфицирующие и индивидуальной защиты, и тоже будет обеспечивать ими работников-волонтеров. Работников территориальных центров мы тоже обеспечиваем средствами индивидуальной защиты.

Люди в материале: Жанна Романович

 
 
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Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
 
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