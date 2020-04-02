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«Каждый имеет дневник, в котором отмечает утром температуру». Как следят за здоровьем социальных работников?
Источник материала: СТВ
Гость в студии программы
И волонтеры, и наши социальные работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это тоже очень важно сегодня. И хочу сказать большое спасибо – и Минская городская организация Белорусского республиканского союза молодежи приобрела средства индивидуальной защиты за собственные деньги, и Красный Крест закупает средства дезинфицирующие и индивидуальной защиты, и тоже будет обеспечивать ими работников-волонтеров. Работников территориальных центров мы тоже обеспечиваем средствами индивидуальной защиты.
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«Каждый имеет дневник, в котором отмечает утром температуру». Как следят за здоровьем социальных работников?
Гость в студии программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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