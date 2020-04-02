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Помощь пожилым с доставкой еды и рецептов: куда обращаться, чтобы стать волонтёром?

02.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сейчас нагрузка на волонтеров увеличилась. Хватит ли городу ресурсов, рассказываем в программе «Большой город».

Помощь пожилым с доставкой еды и рецептов: куда обращаться, чтобы стать волонтёром?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Если понадобится, то, конечно же, будет подключаться большее количество ребят из числа БРСМ, и Красный Крест, и наш Минский городской центр социального обслуживания – объявили такую акцию «Мы заботимся о вас», где каждый желающий житель города Минска может на сайте по электронке зарегистрироваться в качестве волонтера, прийти либо к нам, либо в Красный Крест, либо в БРСМ (организацию районную) и стать волонтером-добровольцем.

Для того чтобы обезопасить и пожилых граждан, и ребят, с волонтерами будет заключаться информационное соглашение, где у волонтеров будут тоже определённые обязанности. Например, как – волонтер должен будет дважды в день измерять температуру, и при наличии малейших признаков какого-то ухудшения состояния здоровья не выходить, скажем так, на работу.

Люди в материале: Жанна Романович

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас нагрузка на волонтеров увеличилась. Хватит ли городу ресурсов, рассказываем в программе «Большой город».
 
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