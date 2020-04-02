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Помощь пожилым с доставкой еды и рецептов: куда обращаться, чтобы стать волонтёром?
Источник материала: СТВ
Сейчас нагрузка на волонтеров увеличилась. Хватит ли городу ресурсов, рассказываем в программе
Для того чтобы обезопасить и пожилых граждан, и ребят, с волонтерами будет заключаться информационное соглашение, где у волонтеров будут тоже определённые обязанности. Например, как – волонтер должен будет дважды в день измерять температуру, и при наличии малейших признаков какого-то ухудшения состояния здоровья не выходить, скажем так, на работу.
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Сейчас нагрузка на волонтеров увеличилась. Хватит ли городу ресурсов, рассказываем в программе «Большой город».
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