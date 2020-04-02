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Брестчанину, который с топором напал на «Евроопт», огласили приговор

02.04.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района Бреста 2 апреля вынес приговор по уголовному делу о погроме в торговом центре, который устроил 18-летний брестчанин.

Парня, напавшего с топором на торговый центр «Евроопт» в Бресте, Суд Московского района приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор огласили 2 апреля. Об этом сообщает БелТА.

Суд признал молодого человека виновным в хулиганстве по ч.1 ст.339, умышленном уничтожении и повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, по ч.3 ст.218 и в угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции по ст.364 УК.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Брестском областном суде.

ЧП произошло 17 августа прошлого года. Около половины первого ночи молодой человек разбил топором стеклянные двери торгового центра и, попав внутрь, начал громить витрины торговых павильонов. На сработавшую сигнализацию прибыли сотрудники Департамента охраны, которым удалось задержать подозреваемого на месте преступления.

Им оказался тогда еще 18-летний (сейчас ему уже 19) Валентин Я. Молодой человек работал грузчиком на почте и учился в ДОСААФ. Он холостяк без детей. Раньше судим не был.

Ущерб, который брестчанин нанес «Евроторгу» и арендаторам торгового центра, оценили больше чем в 32 тысячи белорусских рублей. Больше 15 тысяч из них – ущерб, который был нанесен компании «МТС».

Обвиняемого поместили под стражу и возбудили уголовное дело сначала по одной статье, а потом еще по двум.

Как указано в материалах дела, обвиняемый на момент совершения преступления был трезв и в здравом уме, а значит, осознавал противоправный характер своих действий и мог руководить ими.
 
Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста 2 апреля вынес приговор по уголовному делу о погроме в торговом центре, который устроил 18-летний брестчанин.
 
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