Адвокат: И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!

Напомним, редактор «Ежедневника» Сергей Сацук был задержан 25 марта. Вскоре стало известно, что журналист неоднократно получал угрозы в свой адрес.





В нем Сацук рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения. «Еврорадио» опубликовало письмо Сергея Сацука, написанное им на случай его задержания.













«Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед», — говорится в официальном сообщении КГК.





Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов считает подобное обвинение прецедентом.





пишет Сергей Иванов. — Взятки, Карл! Оказывается, любой журналист или писатель, подготавливая для печати некий текст для размещения его на своем сайте (а по аналогии — и на своей странице в соцсетях), действует как должностное лицо... «И вот это они решили квалифицировать по статье 430 УК. Как получение взятки, —Сергей Иванов. — Взятки, Карл! Оказывается, любой журналист или писатель, подготавливая для печати некий текст для размещения его на своем сайте (а по аналогии — и на своей странице в соцсетях), действует как должностное лицо...





Это, товарищи, уже прецедент. Нет, я понимаю, конечно, что оперативные сотрудники, которые нередко даже не имеют юридического образования, могут не разбираться в некоторых правовых нюансах, но чтобы настолько? И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!»





Кстати, на сайте ej.by в качестве должности Сацука указан не «главный редактор», а редактор. Кроме того, по информации TUT.BY, Сергей Сацук не владелец и даже не совладелец общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит».





Впрочем, по словам адвоката, итоговая квалификация может быть иной. Однако непонятно другое:





«Зачем его сажать в тюрьму? Он что — убил кого-то? Наркотиками торговал? Изнасиловал? Совершил вооруженное ограбление? Нет. Тогда для чего? Неужели людям, принимавшим это решение, не понятно, что если раньше утверждения Сергея Сацука о том, что его преследуют за правду, звучали абсолютно голословно, то теперь правоохранительные органы сами все сделали для того, чтобы им поверили? Иногда лучше молчать, чем говорить... Кто-то очень правильно однажды сказал: «Эту страну погубят дилетанты», — заключает Сергей Иванов.









Между тем, пока Сергей Сацук находится в СИЗО, его семья оказалась в сложном материальном положении. Сергей был основным кормильцем в семье, а у его жены инвалидность, ей требуются недешевые лекарственные средства. Также в связи с задержанием Сергея средства нужны для подготовки передач в СИЗО.



