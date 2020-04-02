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Адвокат: И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!
Источник материала: Партизан
Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов назвал обвинение журналиста во взятке прецедентом.
Напомним, редактор «Ежедневника» Сергей Сацук был задержан 25 марта. Вскоре стало известно, что журналист неоднократно получал угрозы в свой адрес.
«Еврорадио» опубликовало письмо Сергея Сацука, написанное им на случай его задержания.
«Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед», — говорится в официальном сообщении КГК.
Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов считает подобное обвинение прецедентом.
«И вот это они решили квалифицировать по статье 430 УК. Как получение взятки, —
Это, товарищи, уже прецедент. Нет, я понимаю, конечно, что оперативные сотрудники, которые нередко даже не имеют юридического образования, могут не разбираться в некоторых правовых нюансах, но чтобы настолько? И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!»
Кстати, на сайте ej.by в качестве должности Сацука указан не «главный редактор», а редактор. Кроме того, по информации TUT.BY, Сергей Сацук не владелец и даже не совладелец общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит».
Впрочем, по словам адвоката, итоговая квалификация может быть иной. Однако непонятно другое:
«Зачем его сажать в тюрьму? Он что — убил кого-то? Наркотиками торговал? Изнасиловал? Совершил вооруженное ограбление? Нет. Тогда для чего? Неужели людям, принимавшим это решение, не понятно, что если раньше утверждения Сергея Сацука о том, что его преследуют за правду, звучали абсолютно голословно, то теперь правоохранительные органы сами все сделали для того, чтобы им поверили? Иногда лучше молчать, чем говорить... Кто-то очень правильно однажды сказал: «Эту страну погубят дилетанты», — заключает Сергей Иванов.
Между тем, пока Сергей Сацук находится в СИЗО, его семья оказалась в сложном материальном положении. Сергей был основным кормильцем в семье, а у его жены инвалидность, ей требуются недешевые лекарственные средства. Также в связи с задержанием Сергея средства нужны для подготовки передач в СИЗО.
В этой связи БАЖ призвал всех неравнодушных материально поддержать семью журналиста Сергея Сацука. Сделать это можно с помощью банковской карточки на сайте
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Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов назвал обвинение журналиста во взятке прецедентом.
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