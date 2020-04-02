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Адвокат: И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!

02.04.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов назвал обвинение журналиста во взятке прецедентом.

Адвокат: И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!
Напомним, редактор «Ежедневника» Сергей Сацук был задержан 25 марта. Вскоре стало известно, что журналист неоднократно получал угрозы в свой адрес. 




«Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед», — говорится в официальном сообщении КГК.

Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов считает подобное обвинение прецедентом.

«И вот это они решили квалифицировать по статье 430 УК. Как получение взятки, — пишет Сергей Иванов. — Взятки, Карл! Оказывается, любой журналист или писатель, подготавливая для печати некий текст для размещения его на своем сайте (а по аналогии — и на своей странице в соцсетях), действует как должностное лицо...

Это, товарищи, уже прецедент. Нет, я понимаю, конечно, что оперативные сотрудники, которые нередко даже не имеют юридического образования, могут не разбираться в некоторых правовых нюансах, но чтобы настолько? И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!»

Кстати, на сайте ej.by в качестве должности Сацука указан не «главный редактор», а редактор. Кроме того, по информации TUT.BY, Сергей Сацук не владелец и даже не совладелец общества с дополнительной ответственностью «Интер-Смит».

Впрочем, по словам адвоката, итоговая квалификация может быть иной. Однако непонятно другое:

«Зачем его сажать в тюрьму? Он что — убил кого-то? Наркотиками торговал? Изнасиловал? Совершил вооруженное ограбление? Нет. Тогда для чего? Неужели людям, принимавшим это решение, не понятно, что если раньше утверждения Сергея Сацука о том, что его преследуют за правду, звучали абсолютно голословно, то теперь правоохранительные органы сами все сделали для того, чтобы им поверили? Иногда лучше молчать, чем говорить... Кто-то очень правильно однажды сказал: «Эту страну погубят дилетанты», — заключает Сергей Иванов.


Между тем, пока Сергей Сацук находится в СИЗО, его семья оказалась в сложном материальном положении. Сергей был основным кормильцем в семье, а у его жены инвалидность, ей требуются недешевые лекарственные средства. Также в связи с задержанием Сергея средства нужны для подготовки передач в СИЗО.

В этой связи БАЖ призвал всех неравнодушных материально поддержать семью журналиста Сергея Сацука. Сделать это можно с помощью банковской карточки на сайте molamola.by
 
 
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Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов назвал обвинение журналиста во взятке прецедентом.
 
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