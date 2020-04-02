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В Ивацевичском районе перевернулся мотоблок: пострадал пассажир, ехавший в прицепе
Источник материала: Tut.by
Пассажир пострадал при опрокидывании мотоблока в Ивацевичском районе,
Происшествие случилось 1 апреля, около 15.30, в городе Коссово. По предварительной информации, 37-летний местный житель ехал на мотоблоке Shtenli по улице Черткова. При повороте налево на улицу Совхозную он не справился с управлением и съехал в кювет, где мотоблок перевернулся.
В результате ДТП 42-летний пассажир, находившийся в прицепе, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Выяснилось, что у водителя мотоблока нет прав. У мужчины взята кровь на анализ.
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Происшествие случилось 1 апреля, около 15.30 в городе Коссово.
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