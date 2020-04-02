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«Какая удивительная птичка!»: попугай нашел способ сделать печенье еще вкуснее (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В США попугай какаду открыл для себя способ сделать выпечку еще вкуснее. Птица стала героем видеоролика и привела в восторг зрителей.
Попугай часто завтракал вместе со своей хозяйкой. Девушка периодически угощала птицу каким-нибудь лакомством – печеньем, булочками. Наблюдая за тем, как хозяйка окунает выпечку в чай или кофе, какаду решил последовать ее примеру и использовать способ сделать лакомство еще вкуснее. Девушка такой находчивости от попугая не ожидала и записала это на видео.
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В США попугай какаду открыл для себя способ сделать выпечку еще вкуснее. Птица стала героем видеоролика и привела в восторг зрителей. Попугай часто завтракал...
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