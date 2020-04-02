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«Какая удивительная птичка!»: попугай нашел способ сделать печенье еще вкуснее (ВИДЕО)

02.04.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Какая удивительная птичка!»: попугай нашел способ сделать печенье еще вкуснее (ВИДЕО)

В США попугай какаду открыл для себя способ сделать выпечку еще вкуснее. Птица стала героем видеоролика и привела в восторг зрителей. 

Попугай часто завтракал вместе со своей хозяйкой. Девушка периодически угощала птицу каким-нибудь лакомством – печеньем, булочками. Наблюдая за тем, как хозяйка окунает выпечку в чай или кофе, какаду решил последовать ее примеру и использовать способ сделать лакомство  еще вкуснее. Девушка такой находчивости от попугая не ожидала и записала это на видео. 

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В США попугай какаду открыл для себя способ сделать выпечку еще вкуснее. Птица стала героем видеоролика и привела в восторг зрителей.  Попугай часто завтракал...
 
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