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Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

02.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси в Палате представителей, где открылась весенняя сессия.

На реализацию мер поддержки направят 110 миллионов рублей. Планируется, что документ затронет отрасли, в которых заняты свыше полумиллиона человек, в том числе в частном секторе.

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

Этим правительство не ограничится. Планируется разработать и второй пакет документов, который касается промышленности и строительства. Не исключено и появление последующих.

Была затронута и тема поставок нефти из России. Так, в апреле Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн сырья.

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Поставка этой российской нефти будет осуществляться без премии. Эта жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации. Цена – около 4 долларов за баррель.

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Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в...
 
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