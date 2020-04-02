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Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси в Палате представителей, где открылась весенняя сессия.
На реализацию мер поддержки направят 110 миллионов рублей. Планируется, что документ затронет отрасли, в которых заняты свыше полумиллиона человек, в том числе в частном секторе.
Этим правительство не ограничится. Планируется разработать и второй пакет документов, который касается промышленности и строительства. Не исключено и появление последующих.
Была затронута и тема поставок нефти из России. Так, в апреле Беларусь рассчитывает получить 2 миллиона тонн сырья.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
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Новости Беларуси. 2 апреля стало известно, что пакет мер по поддержке экономики в условиях эпидемии уже внесен на рассмотрение главы государства, сообщили в...
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