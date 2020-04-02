Новый гаджет Apple в Беларуси стоит на 30% дороже, чем в России

Источник материала: Tut.by

Недавно компания Apple представила новое — четвертое — поколение планшетов iPad Pro. В Беларуси устройства официально только готовятся поступить в продажу, а в соседней России уже доступны. Сравнили, сколько придется переплатить, если покупать устройство у нас.



На фото новый iPad Pro с чехлом-клавиатурой и стилусом

В Беларуси официальная цена нового iPad Pro с дисплеем диагональю в 11 дюймов в стартовой конфигурации (128 ГБ внутреннего хранилища, Wi-Fi-модуль) составляет 2999 рублей (1053 евро), версия на 256 ГБ стоит 3389 рублей (1190 евро), на 512 ГБ — 4139 рублей (1453 евро), на 1 ТБ — 4889 рублей (1716 евро).

В России точно такие же планшеты соответственно продаются за 69 990, 78 990, 96 990 и 114 990 российских рублей — или 806, 911, 1119 и 1327 евро. Разница, соответственно, составляет 29,5%.

Версия с дисплеем диагональю в 12,9 дюймов (только с Wi-Fi-модулем) будет продаваться у нас на 3769, 4139, 4889 и 5649 рублей. Другими словами, за 1323, 1453, 1716 и 1983 евро. В России эти планшеты, в пересчете с российского рубля, продаются соответственно за 1004, 1107, 1315 и 1523 евро. Разница — все те же 30%.

Для сравнения приведем цены новых iPad в Германии: стартовая модификация на 11 дюймов стоит 879 евро, на 12,9 дюймов — 1099 евро.

Напомним: недавно на фоне падения курса рубля в Беларуси выросли цены и на другие устройства Apple. Так, последние модели iPhone у нас подорожали в среднем на 16%.

Ниже — цены популярных у нас моделей iPad: