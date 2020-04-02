ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый гаджет Apple в Беларуси стоит на 30% дороже, чем в России

02.04.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно компания Apple представила новое — четвертое — поколение планшетов iPad Pro. В Беларуси устройства официально только готовятся поступить в продажу, а в соседней России уже доступны. Сравнили, сколько придется переплатить, если покупать устройство у нас.


На фото новый iPad Pro с чехлом-клавиатурой и стилусом

В Беларуси официальная цена нового iPad Pro с дисплеем диагональю в 11 дюймов в стартовой конфигурации (128 ГБ внутреннего хранилища, Wi-Fi-модуль) составляет 2999 рублей (1053 евро), версия на 256 ГБ стоит 3389 рублей (1190 евро), на 512 ГБ — 4139 рублей (1453 евро), на 1 ТБ — 4889 рублей (1716 евро).

В России точно такие же планшеты соответственно продаются за 69 990, 78 990, 96 990 и 114 990 российских рублей — или 806, 911, 1119 и 1327 евро. Разница, соответственно, составляет 29,5%.

Версия с дисплеем диагональю в 12,9 дюймов (только с Wi-Fi-модулем) будет продаваться у нас на 3769, 4139, 4889 и 5649 рублей. Другими словами, за 1323, 1453, 1716 и 1983 евро. В России эти планшеты, в пересчете с российского рубля, продаются соответственно за 1004, 1107, 1315 и 1523 евро. Разница — все те же 30%.

Для сравнения приведем цены новых iPad в Германии: стартовая модификация на 11 дюймов стоит 879 евро, на 12,9 дюймов — 1099 евро.

Напомним: недавно на фоне падения курса рубля в Беларуси выросли цены и на другие устройства Apple. Так, последние модели iPhone у нас подорожали в среднем на 16%.

Ниже — цены популярных у нас моделей iPad:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске во время ремонта на предприятии нашли ртуть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика