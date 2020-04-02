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На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат

02.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат

На сайте МВД  по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен, сообщили БЕЛТА в МВД.

«На нашем сайте предоставлена возможность получения информации о похищенных, утерянных номерных вещах, имеющих индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем. Для получения сведений необходимо в разделе «Сервисы» главной страницы сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи», — говорится в сообщении. Номерные вещи — это, к примеру, мобильные телефоны и фотоаппараты.

При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.

 

 
 
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На сайте МВД  по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен, сообщили БЕЛТА в МВД. «На нашем сайте предоставлена...
 
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