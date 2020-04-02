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На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат
02.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На сайте
«На нашем сайте предоставлена возможность получения информации о похищенных, утерянных номерных вещах, имеющих индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем. Для получения сведений необходимо в разделе «Сервисы» главной страницы сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи», — говорится в сообщении. Номерные вещи — это, к примеру, мобильные телефоны и фотоаппараты.
При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.
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На сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен, сообщили БЕЛТА в МВД. «На нашем сайте предоставлена...
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