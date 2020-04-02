На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат

Источник материала: Вороновская газета





На сайте МВД по серийному номеру мобильного телефона теперь можно узнать, не был ли он утерян или похищен, сообщили БЕЛТА в МВД.

«На нашем сайте предоставлена возможность получения информации о похищенных, утерянных номерных вещах, имеющих индивидуальный номер, присвоенный заводом-изготовителем. Для получения сведений необходимо в разделе «Сервисы» главной страницы сайта выбрать подраздел «Похищенные, утерянные номерные вещи», — говорится в сообщении. Номерные вещи — это, к примеру, мобильные телефоны и фотоаппараты.

При приобретении бывшей в употреблении вещи правоохранители рекомендуют проверять ее с помощью этого ресурса.