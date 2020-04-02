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Почти 240 гектаров неиспользуемых земель вовлечено в сельхозоборот в Быховском районе

02.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Почти 240 гектаров неиспользуемых земель вовлечено в сельхозоборот в Быховском районеРасширение посевных площадей — основная цель государственной земельной политики в Беларуси. За прошлый год на территории Быховского района, по данным управления землеустройства райисполкома, вовлечено в сельхозоборот 210 гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственных организаций и 38,5 гектара  — в границах сельских населенных пунктов.
 
Эта работа продолжается и сегодня. На 2020 год планируется ввести в сельхозборот 273 га неиспользуемых земель предприятий АПК района и 38,3 га земель сельских населенных пунктов.

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Расширение посевных площадей — основная цель государственной земельной политики в Беларуси. За прошлый год на территории Быховского района, по данным
 
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