Почти 240 гектаров неиспользуемых земель вовлечено в сельхозоборот в Быховском районе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Расширение посевных площадей — основная цель государственной земельной политики в Беларуси. За прошлый год на территории Быховского района, по данным управления землеустройства райисполкома, вовлечено в сельхозоборот 210 гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственных организаций и 38,5 гектара — в границах сельских населенных пунктов.



Эта работа продолжается и сегодня. На 2020 год планируется ввести в сельхозборот 273 га неиспользуемых земель предприятий АПК района и 38,3 га земель сельских населенных пунктов.