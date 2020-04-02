На минувших выходных спасателям Смолевичского РОЧС 22 раза поступали сообщения о чрезвычайных ситуациях, из них 12 – по факту загорания сухой растительности, 5 – по загоранию мусора, 2 сообщения по факту контролируемого горения и 1 ложный вызов. Всего за выходные выгорело сухой растительности на общей площади 2,6 га.

Также были зафиксированы пожары и в жилых домах и хозпостройках:

29 марта в 00.36 поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Заказинец Пекалинского сельсовета. На момент прибытия первых подразделений жилой дом горел открытым пламенем, кровля частично обрушилась. Пожар был ликвидирован, соседние строения не пострадали. Рассматриваемая версия загорания – нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

29 марта в 16.45 поступило сообщение о загорании хозпостройки в д. Старая Дуброва Курганского сельсовета. По прибытии подразделений МЧС установлено, что данная постройка горит открытым пламенем, есть угроза распространения огня по сухой растительности на жилой дом и еще одну хозпостройку, находящихся на территории участка. Подразделениями МЧС пожар был ликвидирован, соседние строения не пострадали. Владелец участка в жилом доме не проживает. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС напоминает:

— выжигание сухой растительности строго запрещено, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 б.в.;

— сжигание мусора допускается только на приусадебных участках при наличии первичных средств пожаротушения и постоянном контроле;

— в случае возникновения пожара немедленно сообщите спасателям по телефону 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.