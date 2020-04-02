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"Палатка" ратифицировала соглашение о визах по 35 евро. Но это еще не все
Источник материала: Партизан
Да и кому они сейчас нужны, когда даже визовые центры не работают, не говоря уже о закрытых границах.
На открытии весенней сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.
Следующий шаг — ратификация в Совете республики и подпись Лукашенко под документом.
Потом документ еще должны утвердить в Европарламенте, и только после этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.
Напомним, визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать предположительно в июне.
С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.
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Да и кому они сейчас нужны, когда даже визовые центры не работают, не говоря уже о закрытых границах.
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