"Палатка" ратифицировала соглашение о визах по 35 евро. Но это еще не все

На открытии весенней сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.





Следующий шаг — ратификация в Совете республики и подпись Лукашенко под документом.





Потом документ еще должны утвердить в Европарламенте, и только после этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.





Напомним, визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать предположительно в июне.





С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро.



