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"Палатка" ратифицировала соглашение о визах по 35 евро. Но это еще не все

02.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Да и кому они сейчас нужны, когда даже визовые центры не работают, не говоря уже о закрытых границах.

На открытии весенней сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии.

Следующий шаг — ратификация в Совете республики и подпись Лукашенко под документом.

Потом документ еще должны утвердить в Европарламенте, и только после этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию соглашений.

Напомним, визовое соглашение делает получение «шенгена» проще и понижает его стоимость до 35 евро. Пониженная цена «шенгена» для Беларуси начнет действовать предположительно в июне.

С 2 февраля в Евросоюзе вступил в силу новый Визовый кодекс, теперь за визу белорусам приходится платить 80 евро. 
 
 
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Да и кому они сейчас нужны, когда даже визовые центры не работают, не говоря уже о закрытых границах.
 
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