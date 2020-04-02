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С 6 апреля банки начнут получать обновлённые банкноты 20 и 50 рублей

02.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновленные купюры 20 и 50 рублей начнут поступать в банки и другие финансовые структуры в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк будет выдавать их в объемах, необходимых для работ по адаптации счетно-сортировочного и другого оборудования по их приему, выдаче и обработке. Специалисты говорят, что процесс такой адаптации в масштабах страны займет примерно 2-3 месяца.

Обновленные банкноты достоинством 20 и 50 рублей введены в обращение 23 марта. При этом купюры старого образца по-прежнему остались законным платежным средством.

Больше новостей экономики за 2 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Обновленные купюры 20 и 50 рублей начнут поступать в банки и другие финансовые структуры в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24...
 
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