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С 6 апреля банки начнут получать обновлённые банкноты 20 и 50 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновленные купюры 20 и 50 рублей начнут поступать в банки и другие финансовые структуры в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нацбанк будет выдавать их в объемах, необходимых для работ по адаптации счетно-сортировочного и другого оборудования по их приему, выдаче и обработке. Специалисты говорят, что процесс такой адаптации в масштабах страны займет примерно 2-3 месяца.
Обновленные банкноты достоинством 20 и 50 рублей введены в обращение 23 марта. При этом купюры старого образца по-прежнему остались законным платежным средством.
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Новости Беларуси. Обновленные купюры 20 и 50 рублей начнут поступать в банки и другие финансовые структуры в ближайший понедельник, сообщили в программе Новости «24...
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