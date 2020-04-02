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МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен

02.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен на товары и услуги ведомство открывает специальную телефонную линию. Позвонив по номеру, который вы видите ниже, можно сообщить о существенном повышении стоимости или отсутствии каких-либо товаров на отдельно взятом торговом объекте.

МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен

Работать телефонная линия будет по будням. В соответствии с законодательством, поступившие на нее звонки не будут регистрироваться в канцелярии и письменные ответы на них отправляться не будут.

1 апреля Совмин принял постановление, согласно которому рост цен на товары и услуги не должен превышать 0,5 % в месяц.

Больше новостей экономики за 2 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком,...
 
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