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МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен на товары и услуги ведомство открывает специальную телефонную линию. Позвонив по номеру, который вы видите ниже, можно сообщить о существенном повышении стоимости или отсутствии каких-либо товаров на отдельно взятом торговом объекте.
Работать телефонная линия будет по будням. В соответствии с законодательством, поступившие на нее звонки не будут регистрироваться в канцелярии и письменные ответы на них отправляться не будут.
1 апреля Совмин принял постановление, согласно которому рост цен на товары и услуги не должен превышать 0,5 % в месяц.
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком,...
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