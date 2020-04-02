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БАТЭ рассказал о трансферных доходах и расходах 2019 года

02.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из флагманов отечественного футбола, борисовский БАТЭ, опубликовал итоги своей трансферной деятельности в минувшем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На продаже игроков клуб заработал сумму, эквивалентную примерно 4 миллионам рублей, если считать по сегодняшнему курсу. В то же время почти половина этих денег была потрачена на приобретение новых футболистов.

Стоит отметить, что борисовчан уже много лет отличает качественная работа на трансферном рынке. Во многом благодаря этому команда стала 15-кратным чемпионом страны и добилась весомых результатов в еврокубках.

Больше новостей экономики за 2 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Один из флагманов отечественного футбола, борисовский БАТЭ, опубликовал итоги своей трансферной деятельности в минувшем году, сообщили в...
 
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