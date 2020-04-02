Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жодино у жительницы телефонные аферисты в три этапа списали 2 000 рублей с карточки Новая волна телефонных аферистов. В Жодино у местной жительницы мошенники в три этапа списали 2 тысячи рублей. Схема до боли знакома и проста. Позвонили из банка,...

Новая волна телефонных аферистов. В Жодино у местной жительницы мошенники в три этапа списали 2 тысячи рублей. Схема до боли знакома и проста. Позвонили из банка, сказали, что неизвестные пытаются получить доступ к карт-счету - срочно нужны паспортные данные.И как распознать аферу, ведь номер телефона схож с номером колл-центра банка, а разговор настолько убедителен, что заподозрить на том конце провода мошенника крайне сложно. История из первых уст - в материалеЛишиться всех денег на зарплатной карточке - такого начала дня жительница Жодино Марина и представить себе не могла.Испугав мошенниками, которые хотят похитить деньги, злоумышленники получили данные паспорта Марины. Полученные реквизиты позволили списать деньги с карточки.Осознав свою ошибку, Марина обратилась в милицию. Как оказалось, ее история - не единичная.Сейчас правоохранители анализируют телефонные атаки на жителей города, чтобы понять, работает ли одна группа аферистов и случайно ли выбран этот регион? Расследование продолжается.Следователи возбудили уголовное дело за хищение с использованием компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Злоумышленникам грозит штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.