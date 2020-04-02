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В Жодино у жительницы телефонные аферисты в три этапа списали 2 000 рублей с карточки
Источник материала: БTНовая волна телефонных аферистов. В Жодино у местной жительницы мошенники в три этапа списали 2 тысячи рублей. Схема до боли знакома и проста. Позвонили из банка, сказали, что неизвестные пытаются получить доступ к карт-счету - срочно нужны паспортные данные.
И как распознать аферу, ведь номер телефона схож с номером колл-центра банка, а разговор настолько убедителен, что заподозрить на том конце провода мошенника крайне сложно. История из первых уст - в материале Владимира Королева.
Лишиться всех денег на зарплатной карточке - такого начала дня жительница Жодино Марина и представить себе не могла.
Марина, пострадавшая: "Еще спала, посмотрела, что СМС приходят. Пытаются деньги снять. Потом был звонок, представились сотрудниками "Приорбанка". Подкупило то, что номер телефона отличался на одну цифру".
Испугав мошенниками, которые хотят похитить деньги, злоумышленники получили данные паспорта Марины. Полученные реквизиты позволили списать деньги с карточки.
Марина, пострадавшая: "… еще была сонная, назвала им паспортные данные. Они с одной карточки деньги перевели на другую и сняли достаточно крупную сумму".
Осознав свою ошибку, Марина обратилась в милицию. Как оказалось, ее история - не единичная.
Михаил Мурашкин, заместитель начальника Жодинского ГОВД - начальник милиции общественной безопасности: "На территории Жодино зарегистрирован ряд случаев, когда преступление совершено в сфере высоких технологий. Основная задача - получить реквизиты карты. Потом путем манипуляций получаем деньги с карточки. Была направлена СОГ, которая начала разбираться".
Сейчас правоохранители анализируют телефонные атаки на жителей города, чтобы понять, работает ли одна группа аферистов и случайно ли выбран этот регион? Расследование продолжается.
Следователи возбудили уголовное дело за хищение с использованием компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации. Злоумышленникам грозит штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
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Новая волна телефонных аферистов. В Жодино у местной жительницы мошенники в три этапа списали 2 тысячи рублей. Схема до боли знакома и проста. Позвонили из банка,...
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