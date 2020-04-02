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В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

02.04.2020 19:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Немецкая пекарня угощает посетителей съедобной туалетной бумагой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

Идея создания необычного лакомства пришла кондитеру из Дортмунда. Во многих странах наблюдается дефицит этого средства гигиены, и Тим Кортюм решил, что кексы, оформленные в виде рулонов, придутся по душе покупателям. И не прогадал: если в первые дни кондитеры делали около десятка таких кексов, то сейчас их ежедневный выпуск превышает 800 штук. Также гости булочной могут приобрести печенье в защитных масках из глазури.

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури

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Новости Германии. Немецкая пекарня угощает посетителей съедобной туалетной бумагой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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