|
В кондитерской продают кексы в виде туалетной бумаги и печенье с защитными масками из глазури
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Немецкая пекарня угощает посетителей съедобной туалетной бумагой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея создания необычного лакомства пришла кондитеру из Дортмунда. Во многих странах наблюдается дефицит этого средства гигиены, и Тим Кортюм решил, что кексы, оформленные в виде рулонов, придутся по душе покупателям. И не прогадал: если в первые дни кондитеры делали около десятка таких кексов, то сейчас их ежедневный выпуск превышает 800 штук. Также гости булочной могут приобрести печенье в защитных масках из глазури.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Немецкая пекарня угощает посетителей съедобной туалетной бумагой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)