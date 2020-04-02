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Хабиб рассказал, почему его бой с Фергюсоном невозможно провести в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир инстаграма, где рассказал о снятии с UFC 249 и боя против Тони Фергюсона.
«Кто-нибудь даст мне локацию? Скиньте мне локацию. Я дома сижу, так как мы прилетели из Америки, мы на карантине. Тренируюсь постоянно.
Слышал насчет Беларуси, но не знаю — правда это или нет. Я-то прилечу в Беларусь, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают оттуда.
Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира, врачи, правительство, известные люди говорят, что надо пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать. Уделяйте время своим детям и семье. И не деритесь в комментариях.
Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?», — как сообщает
Напомним, что вчера дагестанский боец заявил, что его бой с Тони будет отменен. Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, высказался за проведение боя в Беларуси.
«Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», —
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир инстаграма, где рассказал о снятии с UFC 249 и боя против Тони Фергюсона.
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