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Хабиб рассказал, почему его бой с Фергюсоном невозможно провести в Беларуси

02.04.2020 18:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир инстаграма, где рассказал о снятии с UFC 249 и боя против Тони Фергюсона.


Фото: Reuters

«Кто-нибудь даст мне локацию? Скиньте мне локацию. Я дома сижу, так как мы прилетели из Америки, мы на карантине. Тренируюсь постоянно.

Слышал насчет Беларуси, но не знаю — правда это или нет. Я-то прилечу в Беларусь, но Тони не сможет вылететь из США. Никого не выпускают и не впускают оттуда.

Мой совет вам всем — сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира, врачи, правительство, известные люди говорят, что надо пережить эту проблему. Старайтесь не нарушать. Уделяйте время своим детям и семье. И не деритесь в комментариях.

Все мне пишут, что мне надо улететь. Скажите куда?», — как сообщает Sports.ru, сказал Нурмагомедов во время прямого эфира.

Напомним, что вчера дагестанский боец заявил, что его бой с Тони будет отменен. Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, высказался за проведение боя в Беларуси.

«Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов», — сказал Нурмагомедов-старший «Спорт-Экспрессу».

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир инстаграма, где рассказал о снятии с UFC 249 и боя против Тони Фергюсона.
 
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