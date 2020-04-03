Семь российских фильмов, которые отличаются от стереотипных. Их стоит посмотреть

Источник материала: Tut.by

Есть стереотип, что российское кино снимают плохо и примитивно. Но это не так, если начать обращать внимание на что-то более андеграундное, чем то, что нам обычно подсовывают в широком прокате. AFISHA.TUT.BY вспоминает несколько фильмов из России, которые не грех посмотреть. И даже пересмотреть. Главное, что мы скажем заранее: все фильмы из списка хороши по-своему и сравнивать их трудно, поэтому даже не пытайтесь. И да: «Левиафана», «Аритмии», «Дурака» и прочего кино, которое вы и так знаете, здесь не будет.

1. «Мне не больно» (2006)

Режиссер: Алексей Балабанов

Длительность: 104 минуты

Кому понравится: ценителям историй о «несладкой» любви

Не будем сразу бросаться в глубины, начнем с относительного мейнстрима. «Мне не больно» — один из последних фильмов известного режиссера Алексея Балабанова, который сегодня остается немного в тени на фоне его предыдущих ярких работ «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000) и будущими — «Груз 200» (2007) и «Морфий» (2008). Тем не менее весьма любопытное кино, очень атмосферное и неспешное. Оно рассказывает о трех молодых людях, которые жаждали заработать денег и случайно познакомились с Татой — тоже молодой девушкой, но уже порядком уставшей от жизни. Но ее ждал новый этап: она находит свою любовь. Правда, пожить с ней долго у нее не получится.

Звездой фильма, несомненно, стала Рената Литвинова в роли Таты — она же и задает атмосферу всему происходящему в кадре. Кстати, в недавнем интервью Ксении Собчак актриса и режиссер вспоминала, что при создании фильма «стояла странная задача уложиться в 20 дней съемок, что ли… <…> Ну он [Балабанов] всегда делал очень мало дублей — один, два. А потом говорил «хватит» или «легкие поправки».

2. «Сумасшедшая помощь» (2009)

Режиссер: Борис Хлебников

Длительность: 118 минут

Кому понравится: философам в душе

Этот фильм было бы странно не включить в подборку, ведь он связан с Беларусью. Ну как, связан… Сюжетно. По сценарию белорус Евгений приезжает в Москву на заработки. Все складывается невесело: несколько человек избивают белоруса и крадут его вещи, в том числе деньги. Безвыходная ситуация разрешается с помощью инженера-незнакомца — весьма противоречивого персонажа, который приютил Евгения у себя. Но инженер не так прост: его идея фикс — совершать добрые дела и привносить справедливость в мир. А как герои взаимодействуют дальше, лучше смотрите сами и выносите вердикт: картина отсылает нас к политической ситуации или рисует портрет простого человека.

Если сюжет пока не очень увлек, отметим режиссера. Хлебников стал известным в 2003-м, когда вместе с Алексеем Попогребским снял фильм «Коктебель». Дальше вы вполне могли не замечать самостоятельные работы режиссера, но вот в 2017-м точно не прошли мимо «Аритмии». Да, это он ее снял (наша рецензия, чуть что, есть тут ). Так что советуем все-таки выделить пару часов и глянуть, что и как снимал Хлебников между этими фильмами. А еще, посмотрев кино, вы не сможете не вспомнить героев Сервантеса, которые боролись с ветряными мельницами в 17-м веке. Вот вам такая же история на современный лад — в веке 21-м.

3. «Прогулка» (2003)

Режиссер: Алексей Учитель

Длительность: 88 минут

Кому понравится: фанатам Санкт-Петербурга и романтикам

Старый фильм, где Алексей Учитель выступает как режиссер. Делаем на этом акцент, потому что, например, в том же известном «Дураке» (2014), снятом Юрием Быковым, он был продюсером. «Прогулка» из раннего творчества Учителя сильно отличается от его новых фильмов — тех, по которым мы его сейчас знаем.

По сюжету на первый взгляд все просто: девушка и двое парней, с которыми она познакомилась в этот же день, гуляют по Санкт-Петербургу. Но это было бы слишком скучно, поэтому на экране за это время успевает развернуться целая любовная драма. А вырастает она всего-то из безобидного флирта. Несмотря на отсутствие экшена, спецэффектов, множества героев и специальных декораций, фильм получается динамичным и напряженным — всего лишь благодаря диалогам и приемам съемки. В какой-то степени кино еще и становится одой Петербургу: внимая истории героев, вы пройдете целую экскурсию по этому удивительному городу.

4. «Теснота» (2017)

Режиссер: Кантемир Балагов

Длительность: 118 минут

Кому понравится: интересующимся различными культурами и вероисповеданиями и тем, как взаимодействуют в них люди

Балагов — молодой российский режиссер из Нальчика. Сейчас ему только 28 лет, но год назад его картина участвовала в Каннском фестивале уже второй раз. При этом Балагов и снял ровно два полнометражных фильма. Кажется, это признак мастерства.

Вы увидите жизнь семьи еврейского происхождения, которая живет на Северном Кавказе. В принципе только этого предложения достаточно, чтобы понять: конфликт на экране точно назреет. Вот только, может быть, не совсем тот, который вы ждете. Молодой парень из этой семьи собирается жениться, но свадьба откладывается, потому что местные преступники похищают молодоженов и требуют денег. Их нет. И здесь в игру вступает Илана — сестра, которую в семье не слишком жаловали из-за ее нрава «пацанки».

5. «Ночной продавец» (2004)

Режиссер: Валерий Рожнов

Длительность: 85 минут

Кому понравится: почитателям Тарантино

Сразу предупреждаем: у этого фильма даже слоган как бы намекает на его отличие от всего того, что вы уже могли видеть. «Очень странное кино»! У режиссера Валерия Рожнова это был первый фильм, хотя с 2004-го он не так уж много снимал, к тому же в основном в сериальных форматах. Тем любопытнее будет открыть для себя что-то новое. Хотя актеры здесь вполне себе «старые»: например, вы увидите Виктора Сухорукова и Ингеборгу Дапкунайте.

Мы не зря написали про Тарантино: перед вами что-то типа русской версии того, что снимает культовый американский режиссер. А начинается все с того, что обычный студент Даня идет на смену в круглосуточный магазин, где он работает. Там он западает на рыжую женщину, которая по нелепой случайности оказывается женой… Впрочем, там настолько интересный замес, что лучше мы не будем больше ничего говорить.

6. «Как меня зовут» (2014)

Режиссер: Нигина Сайфуллаева

Длительность: 90 минут

Кому понравится: тем, кто выбирает скорее эмоциональное, а не сюжетное кино

Многие могут воспринять фильм превратно. Вот честно: если вы ханжа, не смотрите. Если все-таки готовы дать шанс картине, перейдем к завязке: две 17-летние девушки едут в Крым, чтобы познакомиться с отцом одной из них. Но уже когда дело дошло до встречи, дочь пугается и просит подругу сделать вид, что на самом деле мужчина — ее отец. Сначала все было забавно, а потом превратилось в драму. Можно понять, в какую, если глянуть трейлер.

Еще раз заметим: не стоит воспринимать этот фильм как рекламу распутства, употребления алкогольных напитков и всего такого. Это, скорее, следствие душевных испытаний. А вот их и правда лучше в жизнь не пускать. Оставьте это картине — там будет все: проверка дружбы, столкновение поколений, странный роман и — мимоходом — размышления о роли отца в современной семье. Ну и еще одна причина посмотреть этот фильм: в одной из ролей — белоруска Александра Бортич . Вы ее наверняка знаете по фильмам «Я худею» (2018), «Холоп» (2019) и сериалу «Полицейский с Рублевки».

7. «Мусорщик» (2001)

Режиссер: Георгий Шенгелия

Длительность: 95 минут

Кому понравится: любителям странного и даже абсурдного кино, построенном на двух-трех персонажах

В этом фильме куда интереснее не имя режиссера, а то, что он снят по повести Ивана Охлобыстина. Да, того самого, который работал священником и снимался в «Интернах». Но не спешите делать выводы. К тому же этот фильм совсем не похож на тот же «ДМБ», к которому Охлобыстин приложил руку. Если вы понимаете, о чем мы…

В очень неспешной манере мы знакомимся с москвичкой, которая зачем-то едет в небольшой провинциальный городок. Затем — с мусорщиком, который на представителя этого дела максимально не похож. Эти потерянные в мире персонажи начинают друг с другом взаимодействовать, и получаются весьма интересные полтора часа, которые описать довольно трудно. Местами может показаться, что актеры недоигрывают или переигрывают, но здесь это даже неважно. Все происходящее кажется настолько нереальным, что и естественность им ни к чему.

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