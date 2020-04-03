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Для граждан Беларуси получение шенгенской визы станет доступнее
03.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гражданам Беларуси
«Это свидетельство того, что Республика Беларусь открыта для своих соседей. Мы стараемся укреплять контакты во всех сферах. Прежде всего на уровне межличностного общения среди самых широких социальных слоев наших граждан», – заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
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Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с Евросоюзом.
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