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Для граждан Беларуси получение шенгенской визы станет доступнее

03.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гражданам Беларуси станет проще получить шенгенскую визу. Она подешевеет с 80 до 35 евро. А срок рассмотрения сократится до десяти дней. Это стало возможным после того, как сегодня белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с Евросоюзом, передает телеканал «МИР 24».

«Это свидетельство того, что Республика Беларусь открыта для своих соседей. Мы стараемся укреплять контакты во всех сферах. Прежде всего на уровне межличностного общения среди самых широких социальных слоев наших граждан», – заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Соглашение начнет действовать через месяц после того, как оно пройдет процедуру ратификации с обеих сторон. Предполагается, что это случится в июне.



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Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с Евросоюзом.
 
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