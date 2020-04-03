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Роналду станет первым миллиардером в истории футбола

03.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Португалец перешагнет эту отметку уже в этом году.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду до конца текущего года достигнет отметки в 1 миллиард долларов доходов за всю карьеру, передает Business Insider.

Эта сумма будет составлена как из зарплаты, так и из рекламных сделок.

Роналду станет первым футболистом в истории с таким уровнем доходов. Ранее в мире спорта заработать 1 миллиард удавалось только Тайгеру Вудсу (гольф), Флойду Мейвезеру (бокс) и Майклу Джордану (баскетбол).

Ожидается, что следующим спортсменом, который заработает миллиард в течение карьеры, станет швейцарский теннисист Роджер Федерер.
 
 
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Португалец перешагнет эту отметку уже в этом году.
 
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