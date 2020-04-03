Роналду станет первым миллиардером в истории футбола

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду до конца текущего года достигнет отметки в 1 миллиард долларов доходов за всю карьеру, передает Business Insider.





Эта сумма будет составлена как из зарплаты, так и из рекламных сделок.





Роналду станет первым футболистом в истории с таким уровнем доходов. Ранее в мире спорта заработать 1 миллиард удавалось только Тайгеру Вудсу (гольф), Флойду Мейвезеру (бокс) и Майклу Джордану (баскетбол).





Ожидается, что следующим спортсменом, который заработает миллиард в течение карьеры, станет швейцарский теннисист Роджер Федерер.