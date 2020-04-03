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Роналду станет первым миллиардером в истории футбола
Источник материала: Партизан
Португалец перешагнет эту отметку уже в этом году.
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду до конца текущего года достигнет отметки в 1 миллиард долларов доходов за всю карьеру, передает Business Insider.
Эта сумма будет составлена как из зарплаты, так и из рекламных сделок.
Роналду станет первым футболистом в истории с таким уровнем доходов. Ранее в мире спорта заработать 1 миллиард удавалось только Тайгеру Вудсу (гольф), Флойду Мейвезеру (бокс) и Майклу Джордану (баскетбол).
Ожидается, что следующим спортсменом, который заработает миллиард в течение карьеры, станет швейцарский теннисист Роджер Федерер.
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Португалец перешагнет эту отметку уже в этом году.
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