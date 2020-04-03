Большинство журналистов на открытие сессии Gfkfns ghtlcnfdbntktq пришли в масках. А вот у депутатов этого аксессуара замечено не было. Вообще, тема эпидемии в Овальном зале затрагивалась многими. К примеру, в дискуссии об изменении кодексов, в том числе КоАП. При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. А сейчас изучают вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.









Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси cообщила СТВ:





- В рамках работы как раз таки над Административным кодексом уже звучат сегодня мысли и, возможно, возникает дискуссия о том, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья. То есть сокрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность.







