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Депутат: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

03.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом депутат Палаты представителей Светлана Любецкая заявила в эфире СТВ.

Большинство журналистов на открытие сессии Gfkfns ghtlcnfdbntktq пришли в масках. А вот у депутатов этого аксессуара замечено не было. Вообще, тема эпидемии в Овальном зале затрагивалась многими. К примеру, в дискуссии об изменении кодексов, в том числе КоАП. При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. А сейчас изучают вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.   


Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси cообщила СТВ: 

- В рамках работы как раз таки над Административным кодексом уже звучат сегодня мысли и, возможно, возникает дискуссия о том, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья. То есть сокрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность.   
 
 
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Об этом депутат Палаты представителей Светлана Любецкая заявила в эфире СТВ.
 
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