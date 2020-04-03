Источник материала: Виртуальный Брест

Минск Мир» акция минус 10% в быстро растущем квартале!" alt="Со скидкой – в «Северную Америку»! В столичном комплексе «Минск Мир» акция минус 10% в быстро растущем квартале!" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1585893003505358.jpg">



Хотите узнать, чем особенно привлекательна Северная Америка? Не только своей красотой, современностью и технологичностью. Но еще и тем, что цены на квартиры в квартале «Северная Америка» столичного комплекса «Минск Мир» снижены на 10%! Акция действует во всех домах квартала, находящихся в продаже! Но продлится – только до 15 апреля!

Вас ждет огромный выбор и время лучших предложений!

Акция позволяет купить квартиру со скидкой 10% от цены, указанной на сайте застройщика. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственные средства, так и при использовании длительной, до 10 лет рассрочки! Это невероятно выгодно и привлекательно!

А как удобно и приятно вам будет делать свой выбор. Для застройщика каждый покупатель – VIP! И к каждому клиенту – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать конкретный дом, этаж, площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

И, конечно же, вам будут предложены самые выгодные условия продажи. Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого предназначены особые финансовые инструменты – стать собственниками жилья доступно практически каждой семье со стабильными доходами!

Самое время воспользоваться скидкой в 10% и осуществить свою заветную мечту!

Почему «Минск Мир»? Потому что это круто и современно!

Самый масштабный комплекс Европы «Минск Мир» создается по принципу «город в городе», который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.





Комплекс «Минск Мир»

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.





В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл», в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны.





Международный финансовый центр Minsk World

Строительство этих двух знаковых для всего Минска объектов уже началось! Особенность их расположения в самом центре комплекса делает их в пешей доступности для жителей любого квартала! А для тех, кто будет жить в «Северной Америке» – прямо через парк!

Преимущества квартала «Северная Америка» , в котором проходит акция, очевидны.

Рядом – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!





Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.





В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.













Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха

В шаговой доступности – новый городской парк, о котором упоминалось выше.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

В акции участвуют квартиры в домах «Сан-Франциско» и «Лос-Анджелес» , «Квебек» и «Ванкувер» , «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан» .





Дом «Сан-Франциско»





Дом «Лос-Анджелес»





Дом «Квебек





Дом «Ванкувер»





Дом «Нью-Йорк»





Дом «Новый Орлеан»

Каждый дом – со своими особенностями и со своим характером. В их дизайне нашли отражение запоминающиеся черты тех городов США и Канады, в честь которых здания названы. У них различная высота и планировки, но есть и общие принципы, которые закладывают проектировщики в потенциал их комфорта и удобства.

«Плюсы» домов квартала «Северная Америка», в которых может появиться ваша квартира:

– свободные планировки всех квартир площадью от 26 до 74 кв. метров;

– высота потолков – от 2,7 до 3 метров;

– отличная инсоляция – панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным «знаком» застройщика;





Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии

– стеклопакеты – лучших производителей;

– просторные дизайнерские лобби – это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;





Лобби дома «Сан-Франциско»





Лобби дома «Лос-Анджелес»





Лобби дома «Квебек»





Лобби дома «Ванкувер»





Лобби дома «Нью-Йорк»





Лобби дома «Новый Орлеан»

– как правило, из лобби есть два выхода – на улицу и во двор;

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Это новый уровень комфорта и совсем иное эстетическое восприятие современного жилья! Достаточно сказать, что остекление фасадов достигает 70% площади, широко используется специальная тонировка, которая делает каждое из зданий необычным и запоминающимся.

И ко всем этим плюсам еще и очень значительное преимущество – акция минус 10%!

Но мы не зря вспоминали об огромном выборе, который есть у покупателей квартир в комплексе «Минск Мир». Сегодня в продаже – дома в девяти кварталах суперсовременного комплекса, и каждый может выбрать себе и расположение, и планировку, и необходимые объекты социальной инфраструктуры по душе!

Но не стоит забывать, что комплекс стремительно растет. Его строительство запланировано завершить к 2027 году. И квартиры раскупаются очень стремительно!

В квартале «Эмиратс Люкс» , к примеру, осталось совсем немного свободных квартир – только в последних двух секциях дома «Эмиратс Волна» , которые только что поступили в продажу. Десять других домов квартала, уже введенные в эксплуатацию, распроданы полностью. Ведь уже нынешней осенью этот уютный уголок комплекса, в котором достраивается собственный торговый центр, будет полностью готов!





Дом «Эмиратс Волна»

В седьмой секции дома «Эмиратс Волна» - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры. На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир», и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры – свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Выбор отличный! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности.





Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.





В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта





В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы.









Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров.









Лобби дома «Волна»

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.





Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала

Не забудьте обратить внимание и на соседний квартал «Чемпионов», контуры которого хорошо просматриваются с улицы Аэродромной. Он пользуется особым спросом покупателей. В доме «Рио-де-Жанейро» свободных квартир уже нет, а дома «Сидней Люкс» и «Сочи» продаются очень активно. Реальная возможность стать жителем квартала, который будет полностью готов уже вскоре – это грандиозный дом «Пекин».

Чем же примечателен этот квартал? Конечно, прежде всего – это территория спорта и здорового образа жизни. Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр.

Напомним также, что именно в квартале Чемпионов во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам – жителям самого масштабного жилого комплекса Европы.





Во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам

Впрочем, интересен каждый квартал комплекса «Минск Мир». Заходите на сайт застройщика, рассматривайте, изучайте – и делайте свой самый правильный выбор!

К слову, можно проследить, как продвигается строительство каждого здания в комплексе практически в режиме онлайн благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика.

И не забывайте, что к вашим услугам – самые выгодные финансовые условия на покупку квартир в комплексе «Минск Мир»!

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в квартале «Северная Америка» на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика, а также по телефону. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мир» – ваш новый мир в центре Минска!

ИООО «Дана Астра»

УНП 191295361