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Как у Билла Гейтса и Идриса Эльбы: Папа Римский носит часы за 15 долларов

03.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его предшественник предпочитал Patek Philippe

Как у Билла Гейтса и Идриса Эльбы: Папа Римский носит часы за 15 долларов
Фото: Vatican News
Журналисты выяснили, что Папа Римский Франциск, проповедующий скромность и воздержанность, оказался весьма непритязателен и в выборе наручных часов. Оказалось, что он предпочитает Casio MQ24-7B, которые можно купить за демократичную цену в 15 долларов. Об этом пишет GQ.



Такой же модели, да и всей марке в целом отдают предпочтение Билл Гейтс, Марк Уолберг, Идрис Эльба и рэпер Tyler, the Creator.

Причем Папа свои часы практически не снимает, часто появляется в них на публике и постоянно сверяет по ним время.

Его предшественник, Бенедикт XVI предпочитал дорогие Calatrava Patek Philippe, а Иоанн Павел II любил щегольнуть Rolex.

Впрочем, Бенедикту XVI пресса даже дала прозвище "папа Prada" за любовь к туфлям, пошитым на заказ этим модным домом. Также он любил одеваться в фирме Gammarelli, обшивающей понтификов еще с 1792 года. Изысканный бутик марки располагается на Via dei Cestari около Пантеона.
 
А Франциск за покупками ходит в бюджетный Euroclero и покупает здесь любимые хлопковые белые облачения за пару сотен евро.
 
 
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