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В Минск задержан мужчина, вовлекавший девушек в занятие проституцией

03.04.2020 10:42 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Штрафы за беременность и "подоходный налог" в виде четверти от прибыли. В Минск задержан мужчина, вовлекавший девушек в занятие проституцией. По оперативной информации, 36-летний минчанин на протяжении года знакомился в соцсетях с барышнями и предлагал им работу по оказанию интим-услуг. Когда девушки соглашались, мужчина брал всю организацию на себя: заполнял анкеты на специализированных сайтах, арендовал квартиры, а также от имени девушек переписывался с клиентами. 25 % от суммы - именно столько дамы должны были отдать своему "нанимателю" за предоставленные услуги. 

оперативный сотрудник УНиПТЛ ГУВД Минска: "Правоохранители задержали мужчину по месту жительства после того, как он забрал доход от преступной деятельности.  В ходе разбирательств минчанин признался, что помимо прочего он категорически запрещал девушкам беременеть. В случае конфуза устанавливались штрафы: первая беременность - 6 базовых величин, последующая -12 базовых величин. Установлено, что в "подчинении" у подозреваемого находилось 6 девушек в возрасте от 22 до 27 лет, которые принесли ему доход в размере 20 000 рублей".

 
Теги: Минск
 
 
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Штрафы за беременность и "подоходный налог" в виде четверти от прибыли. В Минск задержан мужчина, вовлекавший девушек в занятие проституцией. По оперативной...
 
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