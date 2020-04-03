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Следователи выясняют подробности аварии в Минске, в результате которой погиб человек
Источник материала: БTПо данным следствия, шофер МАЗ ехал по улице Маяковского. Возле дома № 154 водитель сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм погиб на месте происшествия.
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По данным следствия, шофер МАЗ ехал по улице Маяковского. Возле дома № 154 водитель сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода....
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