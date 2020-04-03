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Следователи выясняют подробности аварии в Минске, в результате которой погиб человек

03.04.2020 10:42 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия,  шофер МАЗ ехал по улице Маяковского. Возле  дома № 154 водитель сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший от полученных травм погиб на месте происшествия. 
 
 
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По данным следствия,  шофер МАЗ ехал по улице Маяковского. Возле  дома № 154 водитель сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода....
 
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