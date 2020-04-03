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Американские химики бросили «Ментос» в колу на вершине горы - и вот что из это вышло
Источник материала: Tut.by
Химики бросили драже «Ментос» в «Кока-Колу» на вершине горы, чтобы наглядно показать студентам, сколько пены выделяется в зависимости от разного атмосферного давления. Об этом
Двое химиков — Томас Кунтцельман (Thomas S. Kuntzleman) и Райан Джонсон (Ryan Johnson) — решили изучить, сколько пены выделяется при этом нехитром опыте на разной высоте. Для этого они поднимались на горы Митчелл, Пайкс-Пик и другие горы штатов Калифорния, Невада и Юта, где каждые 300 метров бросали арбузное драже в бутылки диетической колы. Свои эксперименты они снимали и выкладывали на YouTube, чтобы наглядно показать студентам
В этот раз исследователи поднялись на гору Пайкс-Пик, что расположена в цепи Скалистых гор. Как и следовало ожидать, чем больше была высота, тем больше выделялось пены. Например, у подножия при температуре 18−21 градусов Цельсия получилось около 600 миллилитров пены, а на вершине (около 4300 метров над уровнем моря) при той же температуре — уже 1800 миллилитров.
При 27 градусах Цельсия 1800 миллилитров пены получалось уже при 2900 метрах над уровнем моря.
Это не первый экспериментов исследователей подобного рода — до того они
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Исследователи поднялись на гору Пайкс-Пик, что расположена в цепи Скалистых гор, и каждые триста метро бросали драже в газировку.
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