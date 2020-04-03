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Чтобы не сойти с ума в изоляции, соцсети запустили новый флешмоб: взгляните!
Источник материала: KYKY>
Для многих самоизоляция – либо вынужденная, либо добровольная – стала испытанием (в нашей редакции есть люди, которым в четырех стенах уже ну просто невыносимо!) Чтобы помочь людям не сойти с ума в заточении, музей Полла Гетти в Лос-Анджелесе
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Для многих самоизоляция – либо вынужденная, либо добровольная – стала испытанием (в нашей редакции есть люди, которым в четырех стенах уже ну просто...
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