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Чтобы не сойти с ума в изоляции, соцсети запустили новый флешмоб: взгляните!

03.04.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Для многих самоизоляция – либо вынужденная, либо добровольная – стала испытанием (в нашей редакции есть люди, которым в четырех стенах уже ну просто невыносимо!) Чтобы помочь людям не сойти с ума в заточении, музей Полла Гетти в Лос-Анджелесе подкинул пользователям твиттера идею: воссоздать произведения искусства с помощью трех вещей, которые лежат дома. Реплаев под твитом собралось больше двух тысяч – похоже, соцсети только и делали, что ждали, пока музей призовет их к чему-нибудь подобному. Мы решили показать вам самые интересные фото флешмоба.

 
 
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Для многих самоизоляция – либо вынужденная, либо добровольная – стала испытанием (в нашей редакции есть люди, которым в четырех стенах уже ну просто...
 
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