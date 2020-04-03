Чтобы не сойти с ума в изоляции, соцсети запустили новый флешмоб: взгляните!

Источник материала: KYKY

Для многих самоизоляция – либо вынужденная, либо добровольная – стала испытанием (в нашей редакции есть люди, которым в четырех стенах уже ну просто невыносимо!) Чтобы помочь людям не сойти с ума в заточении, музей Полла Гетти в Лос-Анджелесе подкинул пользователям твиттера идею: воссоздать произведения искусства с помощью трех вещей, которые лежат дома. Реплаев под твитом собралось больше двух тысяч – похоже, соцсети только и делали, что ждали, пока музей призовет их к чему-нибудь подобному. Мы решили показать вам самые интересные фото флешмоба.