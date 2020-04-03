ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пара 35 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и наконец сорвала джекпот

03.04.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пара из пригорода австралийского города Перт, Гамильтон-Хилл, второй раз за 35 лет сорвала джекпот благодаря одним и тем же числам, которые они вписывали в лотерейные билеты. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на UPI.


Фото: Pixabay.com

В 1985 году муж и жена, которым сейчас около 60 лет, выиграли в лотерею небольшой приз. Они вписали в лотерейный билет свои даты рождения. После этого супруги решили, что однажды эти числа вновь принесут им большую удачу.

С тех пор они регулярно использовали эту же комбинацию чисел, и в результате розыгрыша, прошедшего в субботу, 28 марта, сорвали джекпот. Выигрыш составил 2,8 миллиона австралийских долларов (примерно 1,7 млн американских).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выигрыш составил 2,8 миллиона австралийских долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершается сбор березовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика