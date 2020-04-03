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Замминистра по чрезвычайным ситуациям освобожден от должности
Источник материала: Партизан
Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.
Соответствующий указ Лукашенко подписал 2 апреля.
Как сообщает БелТА, Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни.
Геннадию Ласуте 50 лет. Заместителем министра тогда еще полковник Ласута стал в октябре 2009-го. До этого он возглавлял Гомельское областное управление МЧС.
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Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.
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