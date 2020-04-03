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Замминистра по чрезвычайным ситуациям освобожден от должности

03.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 2 апреля.

Как сообщает БелТА, Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни.



Геннадию Ласуте 50 лет. Заместителем министра тогда еще полковник Ласута стал в октябре 2009-го. До этого он возглавлял Гомельское областное управление МЧС.
 
 
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Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.
 
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