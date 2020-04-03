Замминистра по чрезвычайным ситуациям освобожден от должности

Соответствующий указ Лукашенко подписал 2 апреля.





Как сообщает БелТА, Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни.













Геннадию Ласуте 50 лет. Заместителем министра тогда еще полковник Ласута стал в октябре 2009-го. До этого он возглавлял Гомельское областное управление МЧС.