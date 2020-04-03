«Из истории евреев». Вышла в свет книга наша земляка Жоржа Баранашника

Источник материала: Новости Волковыска

Книга вышла в издательстве «ЮрСаПринт» и посвящена избранным периодам истории еврейского народа. Рассказывая о представителях этого этноса, автор показывает выдающийся вклад евреев в мировую культуру, экономику, искусство, науку.

В книге рассматриваются взаимоотношения еврейской общины и государства на примере Российской империи, в состав которой некогда входила Беларусь. Как известно, на протяжении многовековой истории Беларусь являлась одним из крупнейших центров мирового еврейства. Здесь евреи составляли большинство городского населения.

Автор вносит свою лепту, чтобы прервать многолетнее замалчивание участия евреев в государственном и культурном строительстве, чтобы в общественном сознании не стерся сам факт существования серьезной национальной прослойки, сыгравшей огромную роль в развитии всех сфер жизни.

Как читать эту книгу. Предисловие от издателя

Рукопись книги «Из истории евреев» появилась в издательстве уже после смерти автора. Жорж Аронович подготовил рукопись к изданию и поэтому, из этических соображений, публикуем ее в авторской редакции. Текст подвергся минимальной правке, и то лишь в тех местах, где это очевидно пошло на пользу стилю и раскрытию содержания.

Книга специфична. Автор жил в Беларуси – и писал не только о евреях, уроженцах его родного Волковыска, которые прославили малую родину, о героях, воевавших в Великой Отечественной, удостоенных советских наград, но и об американских, французских, немецких ученых, музыкантах, писателях, о воинах, воевавших в разных армиях мира. И все это об одном народе? Да, и это объясняется всей его историей.

Начиная со 135 г. н.э. еврейский народ находится в самом долгом Галуте (изгнании), т. е. живет за пределами Эрэц Исраэль (Земли Израиля). Мигрируя, евреи расселились по всему миру, а потому еврейская Диаспора есть практически в каждой стране. Рассеянные по всем народам, они должны были сохраниться как этнос и в то же время вынуждены были приспосабливаться к образу жизни приютивших их народов. Евреи всегда искали пользы тому Отечеству, пусть и временному, в котором жили. Но, как ни прискорбно, их намерения и старания не оценивались в должной мере. Религиозные предрассудки, ксенофобия, наветы – вот благодарность за их бесценный вклад в историю человечества. И тем не менее люди жили, творили, охотно издерживали себя на благо той земли, где обитали.

Движимый любовью к своему народу, желая показать правду о подлинных деяниях евреев, Ж. Баранашник беспристрастно излагает факты, которые безжалостно искажались, чтобы читатель сам смог ответить на вопрос: заслужена ли кара без вины?

В качестве вступления

Бытует мнение, что евреи чураются физического труда, все больше норовят пролезть в торговлю, в начальство, в доценты, в профессора. Иными словами, как были мелкобуржуазным элементом, так им и остались. Такая, стало быть, у них натура. Непреодолимые факты доказывают обратное. Евреи внесли существенный вклад в различные области: экономику, науку, культуру и т.д. Уникальна их роль в развитии мировой цивилизации. Достаточный фактический материал об участии евреев в Великой Отечественной войне опровергает искаженное мнение о них, как о воинах.

Автор, насколько было возможным, кратко, по имеющимся и доступным материалам, постарался показать правду о евреях. Цифры незначительно расходятся в разных источниках, что не снижает достоверности рассматриваемых вопросов.

Описанные факты будут полезны для тех, кто любит и изучает историю. Книга может быть использована учителями на уроках истории и других дисциплин, ее можно использовать и при организации внеклассной работы с учащимися. Автор рассчитывает и на внимание широкого круга читателей.

Автор не смог бы подготовить книгу без привлечения ранее опубликованных материалов других авторов и помощи товарищей и потому считает своим долгом выразить благодарность Э. Г. Иоффе и Н. С. Быховцеву за их публикации. Важные рекомендации и практическую помощь оказал А. В. Баранашник. Много времени уделили подготовке рукописи к печати А. И. Якуневская и С. А. Грибанова.







