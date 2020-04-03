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Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Колоссальный потенциал интеллектуальный, научный. Ну, о чём говорить, когда сегодня каждая пятая кандидатская диссертация защищается в БГУ в стране, каждая шестая докторская защищается в БГУ, каждый третий студент – это студент, который включен в банк данных одарённой молодёжи. Когда в прошлом году у нас защитилось 11 докторских диссертаций, в позапрошлом – 10. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что потенциал действительно великий. Люди это понимают. И вот основная задача – это сделать так, чтобы, во-первых, людям хотелось идти на работу. У нас выросла, например, производительность труда на 18%. Это рекорд по итогам 2019 года. А зарплата выросла почти на 16%. За два с половиной года мы потратили средств суммарно и освоили в пять раз больше, чем за аналогичный период до сих пор. Я уж не говорю о том, что у нас выросла на 15% защиты кандидатских диссертаций, на 20% – докторских.
Также в интервью Андрей Король рассказал:
– как и зачем выставляют оценки преподавателям
– какие специальности сейчас популярны
– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании
– можно ли ему написать в соцсетях
– как выглядит обед ректора и сколько стоит
Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какие изменения сегодня происходят в БГУ?
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