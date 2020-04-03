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Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»

03.04.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какие изменения сегодня происходят в БГУ?

Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»

Андрей Король, ректор БГУ:
Это поступательное движение вперёд. Когда я впервые в сентябре, 28 сентября был назначен на должность ректора БГУ, я, естественно, первым делом, а первое дело – это полгода ушло на то, чтобы познакомиться с людьми, познакомиться с хозяйством. И не просто пассивно познакомиться, а, опять-таки, прибегая к определённым моим эвристическим штучкам, я заранее рассылал анкету с тем, чтобы люди высказали, например, свои предложения, своё видение по каким-то вопросам. Встречаясь в коллективах, я не просто ставил себе цели посмотреть в их глаза, а мы с ними говорили на предмет развития каждого структурного подразделения, потому что я был заранее готов. И вот этот вот диагностический, что называется, материал он мне позволил понять некоторые простые вещи.

Что БГУ – это огромный корабль, который стоит в тихой заводи. Если так уместна будет такая аллегория. К этому тихому кораблю в силу того, что большой корабль, всеми признанный, главный фрегат, к нему мало кто приближался. Но когда я зашёл внутрь, я увидел очень неравнодушных там людей, в хорошем смысле слова, патриотов своего ВУЗа. Любой ВУЗ может сказать, что там работают неравнодушные люди, но в БГУ это особенно чувствуется. Но этот огромный фрегат имел несколько палуб. И люди были, по сути дела, на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения единой команды. Ректорат, администрация – на своей палубе. Преподаватели – на своей палубе. Учёные – на свое палубе. Студенты – на своей. Да, каждый замечательно делал свою работу. Но корабль стоял, в общем-то, вот в таком состоянии. Я никоим образом не хочу сейчас говорить, это хорошо или плохо. Это мои эмоциональные, эмпатийные такие ощущения. И моя задача, естественно, была – объединить этот корабль в том, чтобы он зряче двигался дальше.

Колоссальный потенциал интеллектуальный, научный. Ну, о чём говорить, когда сегодня каждая пятая кандидатская диссертация защищается в БГУ в стране, каждая шестая докторская защищается в БГУ, каждый третий студент – это студент, который включен в банк данных одарённой молодёжи. Когда в прошлом году у нас защитилось 11 докторских диссертаций, в позапрошлом – 10. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что потенциал действительно великий. Люди это понимают. И вот основная задача – это сделать так, чтобы, во-первых, людям хотелось идти на работу. У нас выросла, например, производительность труда на 18%. Это рекорд по итогам 2019 года. А зарплата выросла почти на 16%. За два с половиной года мы потратили средств суммарно и освоили в пять раз больше, чем за аналогичный период до сих пор. Я уж не говорю о том, что у нас выросла на 15% защиты кандидатских диссертаций, на 20% – докторских.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности  сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

– как выглядит обед ректора и сколько стоит

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Андрей Король

 
Теги: знакомства
 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какие изменения сегодня происходят в БГУ?
 
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