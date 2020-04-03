Ежедневно утром и вечером в Минском облисполкоме руководство и специалисты сферы здравоохранения анализируют уровень заболеваемости в регионе.

— Мы отслеживаем ситуацию по каждому человеку. Такую же работу будем продолжать и в дальнейшем. Сравнив показатели заболеваемости пневмонией за первый квартал этого года с этим же периодом прошлого года, мы пришли к выводу, что количество заболевших и пролеченных в стационаре уменьшилось. Такая же динамика наблюдается и с уровнем смертности. Надеюсь, что эта тенденция сохранится, — отметил глава области.

По словам Александра Турчина, мониторинг заболеваемости в регионе будет продолжен.