ТОП-10 базовых вещей в гардеробе, которые должны быть у каждой

Источник материала: ОНТ

Базовые вещи определенно должны быть в каждом гардеробе, ведь это его основа. Базовые вещи отличаются своей универсальностью и простотой. Чаще всего это однотонные вещи без принтов, надписей и броских деталей, которые легко впишутся в любой образ.

1. Футболка.

Базовая футболка – незаменимая вещь в гардеробе, которая сочетается с любым низом. Она обязательно должна быть свободного кроя, без надписей и принта. Самыми универсальными считаются футболки белого, черного и бежевого цвета.





2. Топ в бельевом стиле.

Еще одна универсальная вещь в любом гардеробе. Топ может быть на широких и узких бретельках, но обязательно однотонным. Лучше всего отдавать предпочтение качественным и плотным тканям, которые не будут дешевить образ.





3. Рубашка/блузка.

Рубашку лучше выбирать свободного классического кроя и из плотной ткани. Такая вещь станет незаменимой в вашем гардеробе. Цвета стоит подбирать исходя из своего гардероба. Лучше, чтобы в гардеробе было несколько классических рубашек.





4. Пиджак/жакет.

Базовый жакет обязательно должен быть с полноценным рукавом, прямого кроя и желательно удлиненным. Важно – отдать предпочтение качественной ткани. Тогда такой жакет можно будет надеть и на работу, и на прогулку, сочетая с джинсами, и вечером, накинув на платье.





5. Свитер/джемпер.

Свитер или джемпер должны быть полуприлегающего кроя и средней плотности. Такой свитер можно будет сочетать и с пиджаком, и с косухой, и с тренчем.





6. Водолазка.

Водолазка – это альтернатива футболке в прохладный день. Черный и бежевый цвета – самые универсальные варианты, которые будут сочетаться с любой верхней одеждой.





7. Брюки.

Брюки важно подобрать исходя из фигуры. Они должны быть максимакльно комфортными, подчеркивающими фигуру и скрывающими недостатки. Лучше отдать предпочтение свободному крою.





8. Джинсы.

Фасон джинсов может быть любым. Главное опять же – посадка и комфорт. Также важно избегать нашивок, принтов, лишних деталей, и главное – дырок.





9. Юбка миди.

Юбка-карандаш, плиссе, А-силуэта и на запах – отличные базовые варианты. Не стоит выбирать юбки с ассиметрией, воланами и кружевами. Отдайте предпочтение тканям со средней плотностью, тогда юбку можно будет носить практически круглый год.





10. Платье.

Самые универсальные платья – на запах и платье-рубашка. Крой должен быть простым, а цвет не слишком броским. Длина – на ваше усмотрение.





Фото: Samantha Okazaki/today.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram