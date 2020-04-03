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ТОП-10 базовых вещей в гардеробе, которые должны быть у каждой

03.04.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТОП-10 базовых вещей в гардеробе, которые должны быть у каждой

Базовые вещи определенно должны быть в каждом гардеробе, ведь это его основа. Базовые вещи отличаются своей универсальностью и простотой. Чаще всего это однотонные вещи без принтов, надписей и броских деталей, которые легко впишутся в любой образ.

1. Футболка.

Базовая футболка – незаменимая вещь в гардеробе, которая сочетается с любым низом. Она обязательно должна быть свободного кроя, без надписей и принта. Самыми универсальными считаются футболки белого, черного и бежевого цвета.


2. Топ в бельевом стиле.

Еще одна универсальная вещь в любом гардеробе. Топ может быть на широких и узких бретельках, но обязательно однотонным. Лучше всего отдавать предпочтение качественным и плотным тканям, которые не будут дешевить образ.


3. Рубашка/блузка.

Рубашку лучше выбирать свободного классического кроя и из плотной ткани. Такая вещь станет незаменимой в вашем гардеробе. Цвета стоит подбирать исходя из своего гардероба. Лучше, чтобы в гардеробе было несколько классических рубашек.


4. Пиджак/жакет.

Базовый жакет обязательно должен быть с полноценным рукавом, прямого кроя и желательно удлиненным. Важно – отдать предпочтение качественной ткани. Тогда такой жакет можно будет надеть и на работу, и на прогулку, сочетая с джинсами, и вечером, накинув на платье.


5. Свитер/джемпер.

Свитер или джемпер должны быть полуприлегающего кроя и средней плотности. Такой свитер можно будет сочетать и с пиджаком, и с косухой, и с тренчем.


6. Водолазка.

Водолазка – это альтернатива футболке в прохладный день. Черный и бежевый цвета – самые универсальные варианты, которые будут сочетаться с любой верхней одеждой.


7. Брюки.

Брюки важно подобрать исходя из фигуры. Они должны быть максимакльно комфортными, подчеркивающими фигуру и скрывающими недостатки. Лучше отдать предпочтение свободному крою.


8. Джинсы.

Фасон джинсов может быть любым. Главное опять же –  посадка и комфорт. Также важно избегать нашивок, принтов, лишних деталей, и главное – дырок.


9. Юбка миди.

Юбка-карандаш, плиссе, А-силуэта и на запах – отличные базовые варианты. Не стоит выбирать юбки с ассиметрией, воланами и кружевами. Отдайте предпочтение тканям со средней плотностью, тогда юбку можно будет носить практически круглый год.


10. Платье.

Самые универсальные платья – на запах и платье-рубашка. Крой должен быть простым, а цвет не слишком броским. Длина – на ваше усмотрение.


Фото: Samantha Okazaki/today.com

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Базовые вещи определенно должны быть в каждом гардеробе, ведь это его основа. Базовые вещи отличаются своей универсальностью и простотой. Чаще всего это...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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