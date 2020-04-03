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КХЛ подтвердила информацию о снятии «Адмирала» в следующем сезоне

03.04.2020 15:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ подтвердила информацию о снятии «Адмирала» в следующем сезоне

При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом чемпионате, а сам «Адмирал» планирует стартовать в КХЛ через год.

Такая ситуация уже случалась в КХЛ: ранее московский «Спартак» пропускал сезон из-за отсутствия финансирования.

«Адмирал» дебютировал в КХЛ в 2013 году. Трижды в истории команда выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.

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При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом чемпионате, а сам «Адмирал» планирует стартовать в КХЛ...
 
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