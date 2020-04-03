|
КХЛ подтвердила информацию о снятии «Адмирала» в следующем сезоне
Источник материала: ОНТ
При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом чемпионате, а сам «Адмирал» планирует стартовать в КХЛ через год.
Такая ситуация уже случалась в КХЛ: ранее московский «Спартак» пропускал сезон из-за отсутствия финансирования.
«Адмирал» дебютировал в КХЛ в 2013 году. Трижды в истории команда выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом чемпионате, а сам «Адмирал» планирует стартовать в КХЛ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)