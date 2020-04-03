ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БАТЭ: убедительно рекомендуем воздержаться от посещения матча с "Рухом" детей до 16 лет и пожилых людей

03.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В субботу, 4 апреля, на "Борисов-Арене" состоится поединок 3-го тура чемпионата страны-2020 между БАТЭ и брестским "Рухом". Начало в 17.30. Борисовский клуб обратился к болельщикам.

Чемпионат Беларуси-2020: расписание, статистика, таблица, игроки, тренеры, судьи, стадионы в базе "ПБ-ИНФО"

"Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности:

— избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении;
— рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга;
— как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами;
— по возможности носить маски;
— не трогать руками глаза, нос и рот.

Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 4 апреля, на "Борисов-Арене" состоится поединок 3-го тура чемпионата страны-2020 между БАТЭ и брестским "Рухом". Начало в 17.30. Борисовский клуб обратился к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витебское предприятие наладит массовый выпуск защитных костюмов для медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика