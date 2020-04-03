Чемпионат Беларуси-2020: расписание, статистика, таблица, игроки, тренеры, судьи, стадионы в базе "ПБ-ИНФО"





"Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности:





— избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении;

— рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга;

— как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами;

— по возможности носить маски;

— не трогать руками глаза, нос и рот.





Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.



