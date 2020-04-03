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БАТЭ: убедительно рекомендуем воздержаться от посещения матча с "Рухом" детей до 16 лет и пожилых людей
Источник материала: Партизан
В субботу, 4 апреля, на "Борисов-Арене" состоится поединок 3-го тура чемпионата страны-2020 между БАТЭ и брестским "Рухом". Начало в 17.30. Борисовский клуб обратился к болельщикам.
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"Убедительно рекомендуем воздержаться от посещения этой игры детей до 16 лет, пожилых людей, а также всех, кто имеет повышенную температуру, симптомы простуды и респираторных заболеваний! Планирующих прийти на стадион просим неукоснительно соблюдать меры предосторожности:
— избегать рукопожатий и держать дистанцию при общении;
— рассаживаться на трибунах в шахматном порядке на расстоянии как минимум в 1,5 м друг от друга;
— как можно чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами;
— по возможности носить маски;
— не трогать руками глаза, нос и рот.
Сообщаем, что в профилактических целях на матче не будут работать фан-зона и точки общественного питания. Давайте заботиться друг о друге и помнить, что здоровье — самое ценное, что есть у любого человека!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.
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БАТЭ: убедительно рекомендуем воздержаться от посещения матча с "Рухом" детей до 16 лет и пожилых людей
В субботу, 4 апреля, на "Борисов-Арене" состоится поединок 3-го тура чемпионата страны-2020 между БАТЭ и брестским "Рухом". Начало в 17.30. Борисовский клуб обратился к...
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