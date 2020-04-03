Источник материала: Новости Волковыска

В середине лета прошлого года мы оценивали стоимость футболистов-волковычан в высшей и первой лиге. На тот момент таковых насчитывалось четверо: Олег Веретило, Максим Витус, Мартин Артюх и Евгений Савостьянов.

На начало сезона-2020 к вышеперечисленным добавился Вадим Дернейко. Сайт Transfermarkt еще не рассчитал рыночную стоимость волковычанина. Интересно, что в прошлом сезоне игрок выступал за пинскую «Волну», но в списке футболистов Transfermarkt не значился.

Евгений Савостьянов, заявленный в нынешнем сезоне за ФК «Сморгонь», после перехода из «Дняпро» «потянул» на 150 тыс. евро.

Стоимость игрока «Городеи» Мартина Артюха не изменилась и составила 50 тыс. евро.

Воспитанник красносельской школы футбола Олег Веретило, выступающий за брестское «Динамо», потерял в стоимости 50 тыс. евро и сейчас его стоимость по версии Transfermarkt 350 тыс. евро.

На такую же сумму «полегчал» его одноклубник Максим Витус. На сегодня его стоимость составила 300 тыс. евро.