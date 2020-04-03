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Новую Skoda Octavia наградили за дизайн

03.04.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Skoda Octavia четвертого поколения удостоилась престижной премии Red Dot Design Award в категории «Продуктовый дизайн». Прежде модель уже получала эту награду в 2006 и 2017 годах.


Новая Octavia впечатлила жюри из сорока экспертов со всего мира своими «скульптурными элементами и элегантными, динамичными пропорциями». Свою первую награду Red Dot компания Skoda получила в 2006 году, когда жюри конкурса отметило дизайн второго поколения универсала Octavia Combi. Общее же число этих почетных призов в активе чешского бренда уже достигло 14.


Премия Red Dot в области дизайна была учреждена в 1955 году и вручается в трех категориях — продуктовый дизайн, бренды и коммуникации, концептуальный дизайн. Ежегодно международное жюри, в которое входит независимые эксперты из самых разных областей, профессора и журналисты, оценивают представленную на конкурс продукцию разнообразных отраслей промышленности. Конкурсные работы оцениваются по критериям инновационности, качества, функциональности и экологической чистоты. В этом году на Red Dot было номинировано более 6500 работ из 60 стран мира.

 
 
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Skoda Octavia четвертого поколения удостоилась престижной премии Red Dot Design Award в категории «Продуктовый дизайн».
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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