Новую Skoda Octavia наградили за дизайн

Источник материала: Tut.by

Skoda Octavia четвертого поколения удостоилась престижной премии Red Dot Design Award в категории «Продуктовый дизайн». Прежде модель уже получала эту награду в 2006 и 2017 годах.





Новая Octavia впечатлила жюри из сорока экспертов со всего мира своими «скульптурными элементами и элегантными, динамичными пропорциями». Свою первую награду Red Dot компания Skoda получила в 2006 году, когда жюри конкурса отметило дизайн второго поколения универсала Octavia Combi. Общее же число этих почетных призов в активе чешского бренда уже достигло 14.





Премия Red Dot в области дизайна была учреждена в 1955 году и вручается в трех категориях — продуктовый дизайн, бренды и коммуникации, концептуальный дизайн. Ежегодно международное жюри, в которое входит независимые эксперты из самых разных областей, профессора и журналисты, оценивают представленную на конкурс продукцию разнообразных отраслей промышленности. Конкурсные работы оцениваются по критериям инновационности, качества, функциональности и экологической чистоты. В этом году на Red Dot было номинировано более 6500 работ из 60 стран мира.