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Прогноз погоды на выходные: мокрый снег и прохладно

03.04.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на выходные: мокрый снег и прохладно

До прихода не просто тепла, а аномального осталось совсем чуть-чуть! Уже, в начале следующей недели, заметно потеплеет, будет комфортно и много солнца. Но в предстоящие выходные сохранится прохладная погода.

Завтра погоду будет определять атмосферный фронт, который, держит путь на восток, вслед за ним будет поступать неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. Ветрено и с осадками. 

4 апреля, в субботу, облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди и даже мокрый снег, особенно в северных и западных районах. Влажность до 70%. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем порывистый. Атмосферное давление начнет интенсивно расти. Среднесуточная температура на 3 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха к 8:00 понизится и составит от 0°C до +3°C по юго-востоку страны. 

В середине дня воздух немного прогреется - столбики термометров будут на отметках от +7°C по северной половине страны до +10°C в юго-восточных районах, при прояснениях до +13°C. 

К вечеру температура вновь начнет понижаться, но останется положительной от +3°C в северных районах до +6°C по югу. 

В воскресенье, несмотря на ожидания, все еще сохранится прохладная погода. Зато обойдется без осадков, лишь ночью по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по востоку порывистый. Ночью 0…-6°C, днем от +5°C по востоку до +13°C по западу. 

А, в начале следующей недели ситуация начнет меняться. Северо-западные ветры сменятся на юго-западные, и погода возьмет курс на весну. Температура день ото дня будет повышаться и в понедельник, днем до +19°C. 

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До прихода не просто тепла, а аномального осталось совсем чуть-чуть! Уже, в начале следующей недели, заметно потеплеет, будет комфортно и много солнца. Но в...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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