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Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

03.04.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

Из-за нынешней бесснежной зимы многие ЖКХ начали работы по благоустройству еще в марте. Уже вывезено более 1 700 кубометров мелкого и крупногабаритного мусора. Также благодаря хорошей погоде в марте на придомовых территориях высадили около 1500 деревьев и более 2000 кустарников.

Уже вывезли более 1700 кубометров мусора. Как убирают Минск после зимы

С 1 апреля работники ЖКХ районов приступили к основным работам. Это уборка и восстановление газонов, ремонт и покраска детского игрового оборудования, комплексная уборка подъездов, озеленение и многое другое. В этом сезоне из-за профилактики вирусных инфекций работы пройдут без широкого участия минчан.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск продолжают приводить в порядок после зима. Апрель в столице – месяц благоустройства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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Полесская правда
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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