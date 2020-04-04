Автомобиль с пенсионером упал в реку в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Утром на улице Набережная в реку Неретовка вылетела легковушка Opel, за рулем которой находился 64-летний водитель.

Авария произошла 3 апреля в городском поселке Октябрьский. Машина перевернулась и мужчина самостоятельно выбраться не смог. Спасатели вытащили пострадавшего на берег и передали медикам. Его с предварительным диагнозом «переохлаждение организма» отвезли в больницу, сообщает МЧС Беларуси.

Фото: МЧС Беларуси

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