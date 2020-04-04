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Слуцк в масках. Репортаж с городских улиц и соцсетей

04.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Всего за неделю процент людей в масках на улицах Слуцка вырос в разы. То ли так повлияла ситуация в соседнем Копыльском районе, то ли слухи в соцсетях. А, может быть, работа местных СМИ и то, что к профилактике серьёзно присоединились госканалы. Или всё сразу.

Что бы ни говорили о бесполезности масок, большинство собеседников SlutskGorod сходятся во мнении, что они снижают вероятность заразить кого-то, если ты сам уже являешься «тихим» носителем вируса. Да и себя защитить каждому хочется - хотя бы минимально.

Мы подготовили подборку фотографий, сделанных на городских улицах, и тех, что случчане сами опубликовали в Instagram.

Слуцк в масках. Репортаж с городских улиц и соцсетей

 
 
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Что бы ни говорили о бесполезности масок, большинство собеседников SlutskGorod сходятся во мнении, что они снижают вероятность заразить кого-то, если ты сам уже...
 
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