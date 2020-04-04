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ГАИ приглашает присоединиться жителей Докшицкого района к “Фотокроссингу”

04.04.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

ГАИ приглашает присоединиться жителей Докшицкого района к “Фотокроссингу”
Госавтоинспекция приглашает ребят и их родителей принять участие в фотоконкурсе «Мои безопасные каникулы!»
Основная цель «Фотокроссинга» – привитие познавательного интереса к изучению Правил дорожного движения в период весенних школьных каникул.
Для участия необходимо подготовить фотоколлаж или серию фотографий (не более 5 штук).
Например: вы увлекаетесь квиллингом, прекрасно рисуете, лепите из пластилина, конструируете из ЛЕГО или просто любите читать интересную литературу. Необходимо применить эти увлечения в контексте дорожной безопасности!
Фотографии направляются на адрес электронной почты:
gai-vitebsk@mail.ru с пометкой «Мои безопасные каникулы!»
Предоставленные работы будут размещены в социальных сетях (Instagram и ВКонтакте) под хэштегом #МоиБезопасныеКаникулы_Витебск #МоиБезопасныеКаникулы_Сенно #МоиБезопасныеКаникулы_Орша и другие районы.
Прием работ будет проходить по 10 апреля 2020 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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Госавтоинспекция приглашает ребят и их родителей принять участие в фотоконкурсе «Мои безопасные каникулы!» Основная цель «Фотокроссинга» – привитие...
 
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