ГАИ приглашает присоединиться жителей Докшицкого района к “Фотокроссингу”

Источник материала: Новости Докшицы



Госавтоинспекция приглашает ребят и их родителей принять участие в фотоконкурсе «Мои безопасные каникулы!»

Основная цель «Фотокроссинга» – привитие познавательного интереса к изучению Правил дорожного движения в период весенних школьных каникул.

Для участия необходимо подготовить фотоколлаж или серию фотографий (не более 5 штук).

Например: вы увлекаетесь квиллингом, прекрасно рисуете, лепите из пластилина, конструируете из ЛЕГО или просто любите читать интересную литературу. Необходимо применить эти увлечения в контексте дорожной безопасности!

Фотографии направляются на адрес электронной почты:

gai-vitebsk@mail.ru с пометкой «Мои безопасные каникулы!»

Предоставленные работы будут размещены в социальных сетях (Instagram и ВКонтакте) под хэштегом #МоиБезопасныеКаникулы_Витебск #МоиБезопасныеКаникулы_Сенно #МоиБезопасныеКаникулы_Орша и другие районы.

Прием работ будет проходить по 10 апреля 2020 года.