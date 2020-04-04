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Футболист «Зенита» о чемпионате Беларуси: Первый раз включил и подумал: «Блин, что это?!»

04.04.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился в интервью изданию «Спорт день за днем» мнением об уровне чемпионата Беларуси.


Фото: ФК "Зенит"

— Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Беларуси. Вы его смотрите?

— Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

— Нашли себе любимую команду, фаворитов?

— Да нет, прямо так откровенно ни за кого не болею, просто есть знакомые, за которыми следишь.

— Кто?

— Даниил Чалов из «Витебска». Андрей Васильев в «Немане», он из Питера. Футбольный мир тесен, со многими российскими игроками я пересекался в первой лиге в том числе. Просто кого-то лично знаешь, чьи-то фамилии просто знакомы.

— Как раз Андрей Васильев немного обиделся, когда комментатор Константин Генич сравнил чемпионат Беларуси с деревенской свадьбой…

— Мы играли на сборах и с «Ислочью», и с минским «Динамо». Это хорошие боевые команды. Пытаются достичь результата с помощью разных качеств, в том числе играя от обороны.

Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, — есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт.

 
Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился в интервью изданию «Спорт день за днем» мнением об уровне чемпионата Беларуси.
 
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