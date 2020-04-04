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В Минске водитель мотоцикла пострадал при столкновении с легковушкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 апреля в Минске мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.
Как
В результате столкновения пострадал мотоциклист, он был доставлен в больницу. Предварительно, у молодого человека диагностированы ушибы.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.
На прошлой неделе в Ивацевичском районе двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку.
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Новости Беларуси. 4 апреля в Минске мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 28-летний водитель...
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